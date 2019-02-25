عدن 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسوقف معالي وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن صالح الذيباني على إنتاج محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية.وأشاد وزير الصحة اليمني بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة المتواصلة في دعم القطاع الصحي باليمن.فيما أوضح الذيباني أن محطة الأوكسجين بمستشفى الجمهورية تمثل مصدراً مهماً في إنتاج الأوكسجين والمحطة واحدة من بين 11 محطة تم إنشاؤها على نفقة المركز في عدد من محافظات الجمهورية وهي : عدن وصنعاء وحجة و البيضاء وإب وصعدة وحضرموت وتعز وذمار ومأرب، بتكلفه اجمالية بلغت 1,440,720 دولارا أمريكيا.// انتهى //17:07ت م0207