محايل 20جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأزالت بلدية محافظة المجاردة اليوم التعدي الواقع على حرم الطريق العام التابع لمركز عبس بمساحة 100 متر مربع تقريباًوأوضح رئيس البلدية عايض بن إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //17:14ت م0210