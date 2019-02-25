الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستحتفي الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية غدًا, بتكريم 230 متفوقًا من طلاب مدارس تعليم المنطقة, وذلك بمقر ثانوية الظهران الحكومية.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أن هذا الاحتفاء يأتي في خانة الحصاد الذي يجني فيه الطلاب وأسرهم جهدهم الذي زرعوه خلال العام الدراسي, مؤكدًا أن المتفوقين هم المستقبل وعماد الوطن, حاثهم على استثمار طاقاتهم في خدمة الوطن.ونوه بالجهود الجبارة التي تبذلها القيادة الرشيدة للارتقاء بالمنظومة التعليمية تحقيقًا لتنمية مستدامة في ظل حراك علمي متسارع يسابق الزمن واستثماره في المواطن الذي يمثل الركيزة في بناء المجتمع المعرفي والأسس في تحقيق الرؤية الطموحة لبلادنا 2030م، مثمنًا لسمو أمير المنطقة الشرقية, ولسمو نائبه توجيهاتهما ودعمهما المستمر لمسيرة التعليم في المنطقة التي أسهمت في دفع عجلة الجودة التميز.وأضاف أن حفل مهرجان سفراء التفوق يؤكد الإيمان العميق أن التطور الحقيقي يكون في بناء جيل مبدع متميز يحتل الصدارة ويطمح للعالمية.// انتهى //17:20ت م0212