الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس

تنظم الجمعية السعودية للفنون التشكيلية غداً معرض "تجليات" الذي يقدم فيه الفنان التشكيلي عبدالعزيز الدبل مجموعة من أعماله الفنية المتنوعة، التي سيتحدث عنها في أمسية ثقافية يشاركه فيها الشاعر سليمان المانع الحديث عن ارتباط الشعر بالفن التشكيلي، إلى جانب إلقائه لجملة من قصائده المكتوبة في موضوعات مختلفة تشكلت في مواقف عديدة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد إلى أن الفعاليتين تأتيان في إطار جهود الجمعية لإقامة أنشطة ومبادرات ثقافية وفكرية ضمن (مبادرة "رواق جسفت")، التي تنفذها بمقرها الرئيس بالرياض، مبينةً أن الأمسية الثقافية ستتناول عبر ضيفيها جملة من المواقف التي عاشاها خلال رحلتهما الثقافية وتجاربهما المتوقع أن تكون ملهمة للحضور، إلى جانب تسليط الضوء على أهم المحطات الفنية في تاريخهما الفني والأدبي، لافتةً الانتباه إلى أن الشاعر المانع سيشارك بوصفه "ضيف الرواق"، حيث من المنتظر أن يتحدث عن " العلاقة بين الفن التشكيلي والشعر".

وأكدت الدكتورة الرويشد اهتمام الجمعية وتركيزها على دور الفن التشكيلي وعلاقته بالشعر ، إذ أن العلاقة في تجليات الشاعر مستوحاة عادةً من لوحات تشكيلية، وبذات الأسلوب، طالما كانت اللوحة التشكيلية مستوحاة من قصائد الشعراء.

ونوّهت بحرص الجمعية على إثراء المجتمع المحلي من خلال الأنشطة الثقافية والفكرية، لتنمية الوعي الفني لدى المجتمع، مشددةً على ضرورة تفعيل دور الجمعية بحث تكون حاضرة وبارزة في المشهد والحراك الثقافي الوطني، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل على هذا الأمر عبر تنفيذ نشاط إسبوعي فني ثقافي منبري لفنانين تشكيلين ومثقفين وإعلامين، تربطهم علاقة وصله بالفن التشكيلي، وهو ما يوطد العلاقات على مستوى الساحة الثقافية التشكيلية والفكرية بين الفنانين، وتوعية وتعريف الشباب بالرموز في الفن التشكيلي.

يذكر أن "رواق جسفت" يتميز بالتنوع المستمر كل أسبوع، لاسيما وأن الجمعية تحرص على هذا التنوع، خلال الأنشطة الثقافية المنفذة أسبوعياً بمقر الجمعية، ويتضمن ذلك تنويع الفقرات التي تمكن من استضافة الضيوف الذين يسهمون ويثرون الساحة الثقافية الوطنية والعربية حضوراً وإبداعاً ومبادرة في أطر ثقافة وفكرية ذات علاقة وثيقة بالفن عموماً.

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17:21ت م

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