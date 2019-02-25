تونس 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وذلك على هامش أعمال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف.وبُحث خلال اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة في أفق احتضان تونس للدورة الثلاثين للقمة العربية وخاصة الوضع في ليبيا، حيث جدّد الجانبان حرصهما على دعم المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية لما فيه تحقيق الاستقرار والأمن في هذا البلد وفِي المنطقة عمومًا.كما التقى الرئيس التونسي المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي، وبحث معها تطور منظومة حقوق الإنسان في تونس وانخراطها في أغلب الاتفاقات الدولية في هذا المجال, وتأكيد المفوضية مواصلة دعمها لتونس في المجالات كافة.// انتهى //17:22ت م0214