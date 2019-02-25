الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسرفع معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو, التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.وقال: "يتمتع سموه بصفات قيادية حازمة اكتسبها خلال مسيرته العملية بالقطاع العسكري والدبلوماسي, جعلته ينال ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية, وسمو نائب خادم الحرمين -حفظهما الله- بتعيينه نائباً لوزير الدفاع.ورفع معالي الفريق الركن مزيد العمرو, باسمه واسم منسوبي قوات الدفاع الجوي كافة, شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين, وسمو نائبه -رعاهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي, مؤكداً أن هذه اللفتة الكريمة من القيادة ستسهم في رفع معنويات رجالنا الأوفياء وتشكل أبرز ملامح الترابط بين القيادة وشعبها.// انتهى //17:34ت م0216