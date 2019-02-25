طرابلس 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسالتقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مدينة شرم الشيخ المصرية، واتفق الطرفان على أهمية إنهاء التنافس الدولي والتدخلات السلبية وبالتحديد الأوروبية منها في ليبيا، والتي أسهمت في إطالة عمر الأزمة.وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن لقاء السراج وميركل الذي جرى اليوم على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ، حضره المفوض بوزارة الخارجية محمد سيالة والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسي طاهر السني.وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين ليبيا وألمانيا، وأبدى حرصه على تطويرها، كما قدم لمحة عن الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا للمستشارة الألمانية، إضافة إلى مناقشة أهمية تفعيل اتفاقات التعاون بين البلدين الصديقين واستمرار التشاور.من جهتها، جددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني، وللمسار الديمقراطي ومساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدة دعم بلادها لجهود رئيس المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة والوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية.وأكدت دعمها لخطة عمل المبعوث الأممي مع التأكيد على ضرورة إيقاف أي تصعيد عسكري من شأنه أن يقوض العملية السياسية، وضرورة إلزام الجميع باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.// انتهى //18:58ت م0246