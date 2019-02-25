الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة اليوم, الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي بمناسبة تعيينه مديراً عاماً الشؤون الصحية بالمنطقة.وهنأ سموه في بداية اللقاء الدكتور العريفي، مؤكدًا أهمية تقديم خدمة ذات جودة عالية للمستفيدين، والتعاون مع القطاعات كافة، والتوسع في برامج التوعية والتثقيف الصحي.ووجه سمو نائب أمير المنطقة بأهمية متابعة إنجاز المشروعات الصحية بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية كافة وفي أسرع وقت ، متمنيًا للعاملين في القطاع الصحي بالمنطقة التوفيق والسداد.من جانبه أعرب الدكتور العريفي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على متابعته واهتمامه وتوجيهاته السديدة.// انتهى //18:59ت م0247