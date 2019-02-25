مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة اليوم, عن بداية العمل لأكبر فريق عمل تطوعي جرى تشكيله بمدرسة للمرحلة المتوسطة بالعاصمة المقدسة, مبينةً أن الفريق يمثل مبادرة نوعية ذكية، تجمع بين العمل التطوعي والتربوي, مشيرةً إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم للعمل التطوعي في الميدان التربوي.وشهد العام الدراسي الحالي بداية العمل الفعلي لهذا الفريق التطوعي الذي ينتسب أفراده إلى مدرسة متوسطة واحدة، وينثق عنه مجموعة فرق عمل تطوعية تعمل في الميدان التربوي, وتركز في أداء مهامها في نطاق عمل مكتب التعليم بشمال مكة المكرمة، ويضم ٣٠ طالبًا و٩ مشرفين.ويتمثل نشاط الفريق التطوعي في المحافظة على البيئة وتنميتها ونشر مفهوم التطوع في المجتمع السعودي بشكل عام والمجتمع المدرسي بشكل خاص، وفق جدولة لساعات عمل تطوعية فعلية داخليًا وخارجيًا، لتسهم في تحقيق واحد من الأهداف الواردة ضمن أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠م، والمعني برفع عدد المتطوعين إلى أول عدد في خانة الملايين.// انتهى //19:03ت م0250