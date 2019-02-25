الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسعقدت اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لقاءً تعريفيًا مع منسوبي الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الإعلام وذلك في مقر الوزارة بالرياض.وجرى خلال اللقاء التعريف بمهام اللجنة الدائمة والأعمال التي تقوم بها بمختلف لجانها الفرعية.وبحث اللقاء تعزيز أوجه التواصل والاطلاع على النشاطات والإنجازات التي تمت بشأن نشر ورفع مستوى الوعي بالقانون الإنساني.وقدم منسوبو وزارة الإعلام عرضًا للجنة عن مهام كل قطاع من قطاعات الوزارة واختصاصاته، والجوانب المتعلقة بآداء الإعلام مع اللجنة من أجل خدمة أهدافها التي تأسست من أجلها .يذكر أن اللجنة تأسست وفق قرار مجلس الوزراء رقم (144) وتاريخ 27-4-1428هـ القاضي "بتشكيل لجنة دائمة في هيئة الهلال الأحمر السعودي تعنى بالقانون الدولي الإنساني واتفاقياته التي صدقت عليها المملكة أو انضمت إليها وتقديم التوصيات في شانها وتعزيز الوعي بها// انتهى //19:14ت م0251