الامم المتحدة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الولايات المتحدة وروسيا للحفاظ على معاهدة القوى النووية متوسطة المدى.وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تحقق قمة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في هانوي هذا الأسبوع تقدمًا حقيقيًا بشأن نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".وحث الأمين العام خلال كلمة في مؤتمر لنزع الأسلحة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدة (ستارت) الجديدة للأسلحة النووية قبل أن تنتهي في 2021.// انتهى //19:15ت م0252