الطائف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسافتتح معالي محافظ محافظة الطائف سعد بن مقبل الميموني اليوم معرض "حياتك تهمنا" والفعاليات المصاحبة له والذي تقيمه إدارة مرور محافظة الطائف بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والأهلية وذلك في مجمع جوري مول.وقد تجول معاليه في المعرض المصاحب للحملة الذي تضمن مشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية وجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة وجامعة الطائف وامانة الطائف وهيئة الهلال الأحمر السعودي وشرطة المحافظة وغيرها ، ويصاحب المعرض الذي يستمر خمسة أيام العديد من الأنشطة التوعوية والمحاضرات وتوزيع الهدايا والسحوبات على الزوار بالاضافة للأركان التوعوية من الجهات المشاركة.كما يتضمن المعرض جانبا توعويا يسلط الضوء على أهمية التقيد بالأنظمة والقوانين الخاصة بالقيادة وماتقدمه الجهات المعنية من جهود بهذا الصدد لتطبيق النظام والحد من التجاوزات والحوادث .من جهته عبر معالي محافظ الطائف عن سروره بما شاهده من أركان توعوية مصاحبة للمعرض ، متمنيا السلامة للجميع .// انتهى //19:15ت م0253