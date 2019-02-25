بيروت 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسواصلت الزوارق الحربية الإسرائيلية انتهاكها لسيادة المياه الإقليمية اللبنانية من خلال الدوريات التي تقوم بها منتهكة قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفاد بيان لمديرية التوجيه في الجيش اللبناني اليوم، أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا انتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربع مراحل لمسافة أقصاها حوالى 700 مترًا.ولفت البيان النظر إلى أنه جرت متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.// انتهى //19:15ت م0254