الدمام 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الشرقية عبدالعزيز عبدالرحمن الخالدي يرافقه عدد من منسوبي الفرع.واطلع سموه على التقرير السنوي لفرع الوزارة بالمنطقة لعام 1439هـ ، مستمعاً خلال ذلك لمنجزات الفرع بالمنطقة وباقي الفروع في مختلف محافظات المنطقة، مشيداً سموه بما يقدمه منسوبي فرع الوزارة، والمكاتب التابعة له بالمحافظات على جهودهم متمنياً لهم دوام التوفيق.من جهته نوه الخالدي باهتمام سمو نائب أمير المنطقة الشرقية، شاكراً سموه على متابعته المستمرة، ودعمه غير المحدود لفرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة، ما مكّن من بذل المزيد من الجهد لتحقيق تطلعات القيادة.// انتهى //19:35ت م0259