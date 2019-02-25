الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم منافسات الجولة الـ19 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا التي شهدت 7 مباريات جمعت الاتفاق والطائي، القادسية والهلال، الفتح والأهلي، الرائد والوحدة، التعاون وأحد، الأنصار والنصر، الاتحاد والشباب.وفاز النصر على الأنصار بهدف دون رد على ملعب الأخير، ليواصل النصر تربعه على قمة الدوري برصيد 54 نقطة فيما توقف رصيد الأنصار عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.وحسم التعادل بهدفين لكل فريق مباراة الاتفاق والطائي، ليكون رصيد الاتفاق 24 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد الطائي ليكون 27 نقطة في المركز السادس.وتمكن الهلال من الفوز على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف، ورفع الهلال رصيده بعد هذه الجولة ليكون 46 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد القادسية عند 22 نقطة في المركز التاسع.وحقق الفتح الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورفع الفتح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 34 نقطة في المركز الثالث ، وحسم الوحدة مباراته مع الرائد بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأصبح رصيد الوحدة 24 نقطة في المركز السابع فيما استمر رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.وانتهت مباراة التعاون وأُحد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليرفع التعاون رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر ورفع أُحد رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر ، وتمكن الاتحاد من الفوز على الشباب بهدف دون رد، ورفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 34 في المركز الرابع فيما توقف رصيد الشباب عند 30 نقطة في المركز الخامس.// انتهى //20:05ت م0267