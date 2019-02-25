الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستأهل فريق الهلال السعودي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم رغم تعادله مع الاتحاد السكندري المصري بدون أهداف ضمن إياب ربع النهائي على ملعب برج العرب في الإسكندرية .وكان الهلال قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف دون رد، ليلحق بفريقي النجم الساحلي التونسي والمريخ السوداني .// انتهى //20:23ت م0268