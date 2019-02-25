أبها 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسهطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات ومراكز منطقة عسير، شملت مدينة أبها والمراكز المجاورة لها، ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة، كما شملت مراكز الشعف والواديين وواظ والسقا ومتنزهات وقرى السودة والسحاب وشعف آل ويمن، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير على لسان متحدثها الرسمي العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام القادمة من المكوث والتنزه في بطون الأودية، ومجاري السيول، نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على المنطقة، داعيًا الجميع إلى الاطلاع على الإرشادات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات، للحفاظ على سلامة الجميع.// انتهى //20:24ت م0269