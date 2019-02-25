تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستنظم الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة تبوك بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، غداً، دورة تدريبية بعنوان "التخطيط المالي وموازنة النمو المستقبلي", وذلك بمقر الغرفة بتبوك، وتستمر على مدى يومين.وتهدف الدورة إلى إكساب المتدربين القدرة على التخطيط المالي السليم لمنشآتهم والقدرة على التنبؤ بالنمو المستقبلي، عبر مناقشة عدد من المحاور ومنها العناصر الأساسية في التخطيط المالي، وربط خطط النمو والانكماش مع الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى استراتيجيات النمو وقياسها.ودعت غرفة تبوك رواد ورائدات الاعمال بالمنطقة لحضور الدورة والاستفادة منها، وخصوصا ملاك المنشآت التي هي في مراحل النمو وبدايات التشغيل.// انتهى //20:25ت م0270