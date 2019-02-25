الطائف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسدشن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل نظام الترقيات الإلكتروني الجديد بإدارة شؤون الموظفين، والذي يتم عبر بوابة سير العمل لتسهيل وتبسيط إجراءات رفع مسوغات الترقية، بما يضمن تحقيق متطلبات تنمية الموارد البشرية، والارتقاء بجودة أداء وإنتاجية الموظفين وتطوير قدراتهم.وأوضح أمين الطائف أن الأمانة تدعم كافة الجهود للاستفادة من التقنيات الحديثة، للتيسير على الموظفين والمراجعين، مشيرًا إلى أن النظام الجديد للترقيات يعزز برامج التخلص من التعاملات الورقية نهائيًا، حيث يقدم الموظف طلب الترقية والبيانات المطلوبة من خلال نظام سير العمل الخاص بالموظفين، وتستكمل كافة الإجراءات عبر النظام دون الحاجة للمراجعة الشخصية أو المعاملات الورقية، كخطوة للتسهيل على الموظفين المسؤولين عن الترقيات ومقدمي الطلب.وبين أن الأمانة وضعت في خطتها للعام الحالي استكمال مرحلة جديدة ببرنامج التحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية الكاملة، وذلك من خلال تدشين جملة من البرامج الحاسوبية المتخصصة في إنهاء كافة الإجراءات سواء لمنسوبي الأمانة أو مراجعيها، وذلك تحقيقًا لمتطلبات برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.// انتهى //20:26ت م0271