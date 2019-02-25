الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستنطلق غداً الثلاثاء مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث يلعب الاتحاد صاحب المركز الخامس ضد الفتح المتصدر برصيد 27 نقطة في الرابعة مساء على صالة الهيئة العامة للرياضة في جدة.وتستضيف صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام مواجهة النهضة صاحب المركز الأخير مع الأنصار الذي يحتل الترتيب قبل الأخير بفارق نقطتين في تمام الرابعة مساء.ويلتقي الهلال سادس الترتيب برصيد 22 نقطة مع الأهلي الذي يحتل المركز الثالث برصيد 23 نقطة في الرياض في ثالث المباريات وتنطلق في الرابعة أيضا ، ويلعب الوحدة ثامن الترتيب برصيد 18 نقطة ضد السلام صاحب المركز السابع ولديه 19 نقطة في مكة المكرمة في الرابعة مساء.وتختتم مباريات الجولة بمواجهة النصر صاحب المركز الرابع برصيد 23 نقطة ضد أحد الذي ينافس الفتح على الصدارة ولديه 27 نقطة في الخامسة والنصف مساء بمدينة الرياض.// انتهى //20:27ت م0272