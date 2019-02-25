رياضي / برنامج رياضي للمشي يستهدف المتقاعدين في جازان
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
جيزان 20 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واس
ينظم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالشراكة مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الجمعة المقبل ، برنامجًا رياضيًا للمشي ، بعنوان " صحتك في مشيك " ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
ويأتي البرنامج ضمن مختلف البرامج التي ينفذها فرع المؤسسة بالمنطقة ، حيث تم توجيه الدعوة للمتقاعدين للمشاركة والاستفادة من هذه الفعالية.
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20:29ت م
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