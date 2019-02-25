الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستنطلق غدا الثلاثاء، مباريات الجولة الـ 26 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .ويستضيف الكوكب الذي يحتل المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة، نظيره العروبة التاسع عشر بـ22 نقطة، وذلك على ملعب نادي الشعلة في الخرج ، وعلى ملعب نادي الباطن، يلتقي القيصومة السادس عشر برصيد 29 نقطة، مع ضيفه النهضة الخامس بـ37 نقطة.ويلعب نجران الثالث عشر برصيد 32 نقطة مع النجوم السابع بـ35 نقطة ، وفي سيهات يستضيف الخليج السادس برصيد 37 نقطة، نظيره جدة رابع الترتيب بـ39 نقطة ، وعلى ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، يلتقي هجر الحادي عشر برصيد 33 نقطة، مع ضيفه الشعلة صاحب المركز العشرين بـ21 نقطة.وتستكمل منافسات الجولة بخمس مباريات أخرى، مساء بعد غدٍ الأربعاء حيث يستضيف فريق ضمك وصيف المتصدر بـ44 نقطة، نظيره الجبلين العاشر بـ10 نقاط أقل، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، وفي حائل يلتقي الطائي الرابع عشر برصيد 32 نقطة مع ضيفه الوشم الثامن عشر بـ26 نقطة.وفي مدينة الملك سعود بالباحة، يواجه العين صاحب المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة، ضيفه المجزل الثامن بـ35 نقطة ، ويلعب أبها المتصدر برصيد 46 نقطة لمواجهة مضيفه الأنصار التاسع بـ34 نقطة، على ملعب الأخير.وتختتم مباريات الجولة باللقاء الذي يجمع بين العدالة الثالث بـ42 نقطة مع ضيفه الجيل الثاني عشر بـ33 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء.// انتهى //20:30ت م0275