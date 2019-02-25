السيح 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتمت بمدينة السيح اليوم حملة التبرع بالدم التي نظمتها عمادة السنة التحضيرية بجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، تحت شعار " قطرة دم تنقذ حياة " التي أقيمت في مقر الجامعة شمال السيح.وهدفت الحملة التي نفذت بالتعاون مع مستشفى القوات المسلحة، ممثلًا بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، إلى غرس ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب من خلال نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى والمصابين، إضافة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى عبر التبرع بالدم، كونه واجبًا إنسانيًا ووطنيًا يعكس مفهوم التكاتف والتكامل بين فئات المجتمع، ويسهم في نشر ثقافة البذل والعطاء بين أفراده.// انتهى //20:31ت م0276