ثقافي / " الجدارات الوظيفية " دورة تدريبية بتعليم الطائف
الاثنين 1440/6/20 هـ الموافق 2019/02/25 م واس
الطائف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واس
نفذت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف دورة تدريبية، تحت عنوان " الجدارات الوظيفية للمعلمة ، حقيبة التقنية 2 بثلاث مجموعات " استهدفت83 متدربة.
وتهدف الدورة، إلى رفع كفاءة وفاعلية ممارسة المعلمات لعمليات التعليم والتعلم، واستثمار الطاقات والإمكانات للاستفادة من الكم المعرفي المتدفق، وتمكين المعلمات من مواكبة المتغيرات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.
// انتهى //
20:34ت م
0277