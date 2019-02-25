الطائف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف دورة تدريبية، تحت عنوان " الجدارات الوظيفية للمعلمة ، حقيبة التقنية 2 بثلاث مجموعات " استهدفت83 متدربة.وتهدف الدورة، إلى رفع كفاءة وفاعلية ممارسة المعلمات لعمليات التعليم والتعلم، واستثمار الطاقات والإمكانات للاستفادة من الكم المعرفي المتدفق، وتمكين المعلمات من مواكبة المتغيرات الحديثة في عمليتي التعليم والتعلم.// انتهى //20:34ت م0277