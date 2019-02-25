تبوك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك, أسرة اللاحم في وفاة الشيخ إبراهيم سليم اللاحم مدير فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك سابقًا - رحمه الله -.وسأل سموه المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جانبه, أعرب ابن الفقيد فهد بن إبراهيم اللاحم عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة غير المستغربة، والتي كان لها أبلغ الأثر في التخفيف من مصابهم, سائلًا الله أن يجزي سموه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.// انتهى //20:36ت م0278