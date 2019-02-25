شرم الشيخ 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له " إن اللقاء شهد استعراضًا لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة سُبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين".وأضاف راضي أن اللقاء تطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة التوصل لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة، يكون قوامها تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، بالشكل الذي يحافظ على وحدة ليبيا.وأوضح المتحدث أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في عدد من بؤر النزاعات بالقارة الإفريقية، لاسيما منطقة القرن الأفريقي، كما تم التباحث في هذا الصدد بشأن آفاق التعاون بين البلدين في أفريقيا، خاصةً في ضوء تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.وأفاد راضي بأن رئيس الوزراء الإيطالي أكد حرص بلاده على توثيق أواصر التعاون الثنائي مع مصر، لا سيما في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، مُعربًا عن تقدير إيطاليا للدور الفعال الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.// انتهى //21:43ت م0297