دبي 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم في دبي، دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، والوفد المرافق الذي يزور الإمارات حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث عددٍ من المواضيع ذات الصلة بالعلاقات القائمة بين البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية.// انتهى //21:43ت م0299