القاهرة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، مع نظيره الليتواني ليناس لينكوفيتشيوس، سُبل تعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في تصريح له، بأن الوزيرين قاما بالتوقيع على اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية من تأشيرات الدخول، مضيفًا أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار مساعي تعزيز العلاقات الرسمية والدبلوماسية بين البلدين.// انتهى //21:43ت م0300