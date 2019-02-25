أبو عجرم 20جمادى الأخرة1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في صالة الاستقبال بالمركز الحضاري في مركز أبو عجرم، جموعًا من المواطنين والمسؤولين، وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه .واستمع سموه خلال اللقاء لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، ورئيس مركز أبو عجرم بدر بن عيد الشمري، وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة لمحافظة دومة الجندل.//انتهى//22:28ت م0302