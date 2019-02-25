الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأقام مركز الملك سلمان الاجتماعي مؤخرًا اللقاء الاجتماعي الأول لطلاب الجالية الإسلامية ضمن مشروع (مجتمعي)، وذلك بالتعاون مع جمعية الوقف الخيرية. بحضور سمو الأميرة المهندسةالجوهرة بنت سعود بن عبد الله بن ثنيان نائب المدير العام للمركز والمشرف العام على مشاريع التطوير والتوسعة، وعدد من منسوبات المركز وعضواته. و 30 طالبة من جنسيات مختلفة.وقالت سمو الأميرة الجوهرة بنت سعود: " إن هذا اللقاء هو إحدى مبادرات مشروع مجتمعي للمسؤولية الاجتماعية، الذي يعد باكورة برامج مشروع وصل وتواصل، الذي يعنى بخلق منظومة تواصل اجتماعي معرفي وشمولي للربط بين الأجيال والثقافات، حيث تم تخصيص هذا اللقاء للطالبات من الجالية الإسلامية لتعريفهن على موروثات المجتمع السعودي وتعزيز اللحمة الإسلامية وأواصر الأخوة من خلال هذه اللقاءات الودية،"وبدأ اللقاء باستقبال الطالبات بالأهازيج الحجازية، ثم تلا ذلك جولة على المعرض الذي اشتمل على أركان مختلفة لمناطق المملكة، كمنطقة نجد والجنوبية والمنطقة الشرقية والشمالية، بعدها شاركت الطالبات والعضوات في عدد من المسابقات الثقافية، كما تبادلن الحديث معًا وبسرد روايات و قصص إسلامهن وطبيعة الإسلام في بلدانهن، وما يجدن من دعم من حكومة المملكة العربية السعودية.واختتم الحفل بتقديم الهدايا التذكارية للطالبات وتناول العشاء،.وعبرت الطالبة ألما من دولة صربيا قائلة "أشكركم على اللقاء الاجتماعي وعلى حسن ضيافتكم لنا، لقد أعجبني مركز الملك سلمان الاجتماعي كثيرًا جزاكم الله خيرًا"، فيما قالت الطالبة صبحية من دولة البوسنة والهرسك: " زرنا مركز الملك سلمان الاجتماعي وحقيقة استمتعنا بالترحيب والاستقبال وكل ما قدمتموه لنا وأسأل الله أن تجدوها في ميزان حسناتكم،"// انتهى //22:32ت م0304