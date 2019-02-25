الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسكرم مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية الفائزين بجائزة “كيمارك” للإبداع العلمي، وذلك ضمن برنامج الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، الذي نظمته مؤسسة " موهبة " يوم السبت الماضي في جامعة الفيصل، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.وحظي كيمارك بتكريم خاص من قبل أمير منطقة الرياض أثناء حفل موهبة، نظير دوره ومساهمته الفعالة في فعاليات البرنامج.وحصل يزيد الروقي على المركز الأول لجائزة كيمارك، بينما حصلت رفيدة لبان على المركز الثاني وأروى المبيريك على المركز الثالث.وتعد مشاركة كيمارك في هذه الجائزة ضمن التزامه بدوره البحثي، وأهمية تنمية العمل البحثي لدى الطلاب والطالبات في المملكة، وإكسابهم مهارات البحث العلمي, بما يطور مهاراتهم العلمية، ويمكنهم من تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع مميزة، كأولوية إستراتيجية لدى المركز، على اعتبار الطلبة المتفوقين والموهوبين من أهم الثروات الحقيقية للوطن والعماد الأساس للمساهمة في تحقيق رؤيته 2030.// انتهى //22:33ت م0305