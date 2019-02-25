عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واستغلب فريق الوحدات الأردني على ضيفه النجمة اللبناني بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القويسمة، في افتتاح مباريات المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الآسيوي.وشهدت المجموعة اليوم، تعادل فريقا الجيش السوري وهلال القدس الفلسطيني، لتسفر هذه النتائج عن صدارة الوحدات للمجموعة برصيد 3 نقاط ، ثم هلال القدس والجيش برصيد نقطة لكل فريق ، والنجمة بدون نقاط.//انتهى//22:44ت م0307