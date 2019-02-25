الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم بطولة الكاراتيه ضمن دورة الألعاب الرياضية الـ 17 للقوات المسلحة التي يستضيفها معهد الدفاع الجوي في جدة.وحقق منتخب الجوية المركز الأول وكأس البطولة والميداليات الذهبية، بينما جاء في المركز الثاني منتخب القوات البرية والمركز الثالث الحرس الملكي.وتوج قائد مجموعة الحرس الملكي بالغربية اللواء عبدالله بن بكر المزيني الفرق الفائزة بحضور رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص ورئيس لجنة الحكام السعودية، رئيس لجنة حكام غرب آسيا للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري.من جانبه هنأ اللواء المزيني معهد قوات الدفاع الجوي بالغربية على التنظيم الرائع للبطولة، كما قدم التهنئة للفرق الفائزة بالمراكز المتقدمة نتيجة لثمار الإستراتيجية التدريبية لرفع كفاءة المنتخبات العسكرية لمواكبة ومنافسة المنتخبات العسكرية العربية والدولية.وتختتم غدًا بطولة اختراق الضاحية بمشاركة جميع المنتخبات، كما تتواصل منافسات كرة القدم صالة بثلاث مباريات، تجمع منتخب الخدمات الطبية مع منتخب الدفاع الجوي ومنتخب القوات الجوية مع الصواريخ الإستراتيجية ومنتخب الحرس الملكي مع منتخب البحرية.// انتهى //23:28ت م0317