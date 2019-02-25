الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساختتمت أمس الأول فعاليات تحدي جبال طويق في القدية التي نظمها الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، بالتعاون مع شركة القدية ونادي مسارات للمغامرة بمشاركة أكثر من 100 متسلق ومتسلقة تقدمهم صاحب السمو الأمير بندر بن خالد بن فهد رئيس الاتحاد.وقطع المشاركون مسافة 25 كم سيرًا على الأقدام خلال 11 ساعة بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا.من جهته قال سمو رئيس الاتحاد: إن هذه أول فعالية للهايكنج بعد إدراجها ضمن أنشطة الاتحاد السعودي للتسلق والهايكنج، مبينًا أن تركيزهم في الفترة المقبلة سينصب على إقامة فعاليات الهايكنج بالداخل نظرًا للتضاريس والجبال الشاهقة التي تحتويها المملكة، مبينًا أنهم سيحرصون على استقطاب الهايكنج العالميين للمشاركة في مثل هذه التحديات خلال الفترة المقبلة.وأكد أن هدف الاتحاد هو الترويج لأهمية اللياقة البدنية، واعتماد أسلوب حياة أكثر صحة وجودة في جميع أنحاء المملكة، كجزء من برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //23:28ت م0318