عرعر 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأطلقت القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة الحدود الشمالية اليوم المعرض المصاحب للحملة التوعوية بعنوان " أمنكم وسلامتكم هدفنا " وذلك في مجمع عرعر مول التجاري، بعد أن دشنة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, إلكترونيًا ويستمر لمدة أسبوعين.ويتكون المعرض المصاحب من لوحات توعوية وإرشادية عن تجهيزات رجل الأمن وتجهيزات الدورية، وأدوات السلامة وأعمال ومهام دوريات أمن الطرق في ضبط المخدرات، ومساعدات المركبات المتعطلة ، بالإضافة إلى لوحة مخصصة لشهداء الواجب واستعراض عدد من الأسلحة المستخدمة وجهاز الرصد الآلي ونحوها.وتهدف الحملة إلى نشر التوعية الأمنية والمرورية على الطرقات، ورفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام .// انتهى //23:32ت م0322