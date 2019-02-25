نجران 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسناقش مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ عوض بن عبدالله الأسمري، اليوم بمكتبه مع مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشيخ عبد الرحمن بن سعد العصيمي،سبل تعزيز التعاون المشترك لخدمة المجتمع وتعزيز أداء العمل التوعوي لمواكبة رؤية المملكة 2030.وأكد العصيمي أن اللقاء يأتي في إطار حرص ومتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتفعيل دور المشاركة مع القطاعات الحكومية المختلفة لترسيخ الوسطية، ومحاربة الأفكار الضالة والغلو والتطرف، وتوعية المجتمع وخاصة الشباب بخطورة الفكر الضال وتأثيره عليهم وعلى مجتمعاتهم// انتهى //23:36ت م0323