عمّان 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسبحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، العلاقات بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة.وهنأ العاهل الأردني خلال الاتصال، الرئيس المصري على نجاح جمهورية مصر العربية في استضافة القمة العربية الأوروبية الأولى، التي اختتمت أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ، معربًا عن تمنياته في أن تشكل القمة محطة جديدة من التعاون والشراكة بين الدول العربية والأوروبية.// انتهى //23:49ت م0327