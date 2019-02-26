مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأقرت لجنة المحامين والموثقين بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم "تنظيم المعرض السعودي الأول للكتاب القانوني والرواية " بهدف إثراء مجتمع المنطقة بالثقافة القانونية اللازمة، وإيجاد حراك ثقافي قانوني.واجمعت اللجنة على حزمة من القرارات الرامية لعقد اجتماعات مع الجهات الحكومية ذات الصلة، التي شملت إدارات المرور والجوازات والشرطة والمباحث الإدارية بمكة المكرمة، وأوصت بإرسال دعوات لحضور الدورات القانونية التي تقيمها إلى جميع الجهات الأمنية المعنية في مكة المكرمة، كما أوصت اللجنة بإرسال خطاب إلى إدارة المحامين بوزارة العدل يتضمن طلب المحامين بكتابة تاريخ الميلاد في رخص المحامين.واستضافت لجنة المحامين والموثقين لجنة التعليم الأهلي بغرفة مكة المكرمة لبحث سبل التعاون في صياغة العقود، والمعوقات التي يواجهها التعليم الأهلي في القضايا العمالية.واستعرضت لجنة التعليم الأهلي ما تم التوصل إليه من خطوات في توحيد مدارس مكة المكرمة على مكاتب محاماة موحدة في القضايا العامة فقط، بخلاف القضايا العمالية الخاصة، حيث تركت للمدارس الحرية في اختيار المكاتب التي تريد.وكانت اللجنة قد بحثت خطتها الإستراتيجية التي تعتزم تنفيذها في الدورة الحالية استنادًا على رؤيتها ، مؤكدة على أن من أهدافها بناء كفاءات قانونية وتوثيقية تسهم في النهضة العدلية والمجتمعية بناءً على رؤية المملكة 2030.وأكدت اللجنة سعيها إلى تأسيس جو عام للتطوير والإبداع والابتكار للمحاماة والقانون ضمن أهدافها العامة، إلى جانب تحفيز المنشآت القانونية وتنمية مقدراتها التنافسية، وبث روح التعاون بين الفرد القانوني والمؤسسي لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد اجتماعات دورية للقطاعين العام والخاص بهدف الوصول إلى حلول توافقية تسهم في تسهيل عمل المحامين والمتدربين، ورعاية البحوث المتعلقة بمهنة المحاماة والقانون.وأقرت لجنة المحامين والموثقين إعداد وتنفيذ مجلة خاصة بالأطفال لتوعيتهم بالقوانين الخاصة بحمياتهم، بطريقة حديثة وتربوية، تعرض من خلالها قصصًا واقعية واجهت بعض الأطفال في السابق، وذلك من خلال إصدار مجلة أو ملحق بمجلة الغرفة "تجارة مكة" أو إنجاز مقاطع كرتونية، كما أقرت اللجنة تصميم بطاقات تتضمن استشارات ونصائح قانونية تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف توعية وتثقيف المجتمع.واعتمدت اللجنة فعالية "ديوانية مكة للقانون" التي تهدف إلى استضافة المسؤولين والجهات المعنية ومناقشتهم في كل ما يخص الأمور القانونية، فضلًا عن توصية بتنظيم حفل لمحامي مكة المكرمة في الديوانية، بغرض التواصل بين العاملين في هذا المجال من خلال برنامج حواري يتضمن عرض إستراتيجية اللجنة وأبرز منجزاتها، وعرض أهدافها القادمة التي ترغب في تحقيقها لخدمة المهنة ومكاتب المحاماة في مكة المكرمة.// انتهى //00:01ت م0328