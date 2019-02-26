حجـة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسلقي العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مصرعهم وجرح آخرين بينهم قيادات ميدانية اليوم، في مواجهات مع قبائل حجور في مديرية كشر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.وأكد موقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن سقوط عدد من القيادات الميدانية للمليشيا وعناصرها قتلى وجرحى، ومن بين القتلى القيادي الحوثي المدعو عبدربه عايض هرّاش، نجل الشيخ المتحوث عايض هراش من أبرز مشائخ مديرية ‎خارف بمحافظة ‎عمران اليمنية، المحاذية لمديرية كشر بمحافظة حجة.وجرح القيادي الحوثي مالك مرشد جبة المكنى أبو مالك، في غارة جوية لمقاتلات التحالف الليلة الماضية، استهدفته مع مرافقيه على متن أحد الأطقم التابعة للمليشيا، في قرية الحوج شرق العبيسة، سقطوا قتلى وجرحى.ونفّذت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، سلسلة غارات استهدفت مواقع عدة للمتمردين الحوثيين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.واستهدفت المقاتلات رتلًا للمليشيا، في حصن موسى غربي مديرية كشر، كما استهدفت بعدد من الغارات تجمعًا للمليشيا وآلياتها في منطقتي الواسط والجوه في عزلة العبيسة شرقي كُشر، كما استهدفت مقاتلات التحالف عربة عسكرية محملة بالذخائر والمسلحين الحوثيين شرقي المندلة، مما أسفر عن تدميرها ومقتل جميع من كانوا على متنها.// انتهى //00:05ت م0329