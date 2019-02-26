القاهرة 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، على هامش القمة العربية الأوروبية الأولى التي اختتمت أعمالها اليوم بمدينة شرم الشيخ المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح له " إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء أهمية استمرار البناء على حجم الزخم الذي تشهده أطر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، فضلًا عن دفع آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في المنطقة العربية".وأشار راضي إلى أن أمير دولة الكويت، أكد استمرار الموقف الكويتي الثابت والداعم لأمن مصر واستقرارها، مُعربًا عن تقدير الكويت للجهود المصرية من أجل تعزيز مسار التضامن والعمل العربي المشترك، وترسيخ دعائم السلم والأمن الإقليمي والدولي.وأوضح المتحدث أنه تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات المختلفة التي تشهدها المنطقة، حفاظًا على الأمن القومي العربي، وأن تكون الحلول المطروحة للأزمات الإقليمية نابعة من المنطقة، بما يسمح للشعوب العربية أن تحدد مصيرها بنفسها على نحو يلبي تطلعاتها في العيش في سلام وأمن.// انتهى //00:05ت م0330