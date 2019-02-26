الرياض 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، مساء اليوم، فعاليات "منتدى المشاريع المستقبلية"، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين .وفي تصريح صحفي أعرب سمو أمير منطقة الرياض عن فخره واعتزازه بهذا المنتدى الذي يشرف عليه فريق سعودي متكامل ، منوها بأعمال الهيئة السعودية للمقاولين وعمرها القصير وما استطاعت ان تثبته وتقدمه .وأشار سموه إلى التفاعل الرائع هذا المساء والذي أعطى صورة واضحه وجليه لوطن طموح يستطيع فعلاً ان يؤكد ويؤسس منهج جديد للعمل وأسلوب جديد من الانسان السعودي ، متمنياً سموه التوفيق للجميع في مخرجات هذا المنتدى .يُشار إلى أن منتدى المشاريع المستقبلية تشارك فيه جهات حكومية عدة، وشركات وطنية رائدة، بعرض مشاريعها المستقبلية التي تتجاوز 600 مشروع تُقدر قيمتها الاجمالية بأكثر من 500 مليار ريال وذلك لعرضها أمام المقاولين والمهتمين في قطاع المقاولات.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل والتفاعل المتبادل بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم عملية تطوير قطاع المقاولات، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية، مما سيسهم في رفع كفاءة وتنافسية المقاولين لمواكبة المتطلبات الفنية والقدرات اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع المستقبلية في المملكة العربية السعودية.ويتضمن المنتدى على مدى يومين 22 عرضاً تقديمياً من قبل الجهات المشاركة لعرض مشاريعها المستقبلية ، بالإضافة لوجود معرض مصاحب ،حيث يبدأ اليوم الأول بعرض المشاريع المستقبلية من شركة أرامكو السعودية و شركة سابك، وزارة الاسكان، ووزارة الدفاع ممثلة في الاشغال العسكرية، وزارة الداخلية، وزارة التعليم بالشراكة مع شركة تطوير المباني، ثم يأتي بعد ذلك مشروعات، شركة جبل عمر، وشركة القدية للاستثمار. فيما تختم أحداث اليوم الأول من الفعالية بمشاركة أمانة العاصمة المقدسة لعرض مشاريعها المستقبلية. فيما تنطلق فعاليات اليوم الثاني من المنتدى بعرض مشاريع الشركة السعودية للخطوط الحديدية، ثم كل من معادن، وشركة البحر الأحمر للتطوير، وشركة المياه الوطنية، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والجمارك السعودية، ونيوم، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والصندوق السعودي للتنمية، وأمانة المنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة. وتختم فعاليات المنتدى بمشاريع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.// انتهى //00:12ت م0331