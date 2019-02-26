المذنب 20 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, مساء اليوم، حفل تكريم 70 طالبًا متفوقًا على جائزة إبراهيم العبودي للتفوق بمحافظة المذنب, بالمرحلتين المتوسطة والثانوية, والذي تنظمه إدارة تعليم محافظة المذنب, بمركز الأمير سلطان الحضاري بالمحافظة.وفور وصول سموه لمقر الحفل عزف السلام الملكي، ثم بدأت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم, ثم قدم مجموعة من الطلاب فقرة فرسان الشعر أمام سموه.عقب ذلك قدم مدير تعليم محافظة المذنب عثمان بن إبراهيم العثمان، كلمة أكد من خلالها على أن هذه الرعاية الكريمة من قبل سمو أمير منطقة القصيم تجسد اهتمام سموه بالنشئ وأبناء الوطن وحثهم على التفوق والتميز في التعليم, مبينًا على أن المتفوقين في هذه البلاد هم من يمثلون في مضمار وميادين الوطن في المستقبل, لصناعة المجتمع الذي يحقق ويواكب تطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ مقدمًا شكره وتقديره لسموه, ولراعي الجائزة الوجيه إبراهيم العبودي على عطائه, ولكافة فريق العمل بتعليم المذنب, مباركًا لكافة المتفوقين تفوقهم, سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.بعد ذلك قدمت فقرة "تاج العطاء" التي استعرض من خلالها مراحل عطاء القيادة لدعم التعليم والتعلم، لمواصلة البناء والنماء وفق أهداف رؤية المملكة 2030، التي استعرض من خلالها المشاريع التنموية في كافة أنحاء المملكة, ثم ألقى راعي الجائزة الوجيه إبراهيم العلي العبودي كلمة قدم من خلالها شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه ورعايته وتكريمه للمتفوقين بالمحافظة, مباركًا للمتفوقين, داعيًا أن تكون الجائزة حافزًا لهم على مواصلة العلم والتعلم لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه, مؤكدًا على أن هذه الجائزة ليست إلا واجبًا يقدمه خدمة لهذه البلاد المباركة وأبنائها, داعيًا المولى عز وجل التوفيق.من جانبه أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على أن مسيرة التعليم تسير بخطى واثقة نحو التميز والإبداع, لما تلقاه من دعم سخي من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, وما تبذله وزارة التعليم من أعمال لتطوير المسيرة التعليمية, مشيدًا بالجهود التي يضطلع بها معلمو ومعلمات التعليم وكوادره الإدارية, مهنئًا أبناءه الطلاب على هذا التفوق, متمنيًا لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح, مهنئًا آباء وأمهات المتفوقين على عطائهم وصبرهم, مثنيًا على الجهود التي يقدمها الوجيه إبراهيم العبودي في دعم جائزة التفوق بمحافظة المذنب, والتي أصبحت مصدر إشعاع محفز للطلاب والطالبات في مجال التفوق, داعيًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد أفراحها وأمنها وأمانها , سائلًا الله سبحانه أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم راعي الجائزة الوجيه إبراهيم العبودي, ورئيس بلدية المذنب المهندس عبداللطيف الخطيب, كما كرم سموه الطلاب المتفوقين, وتسلم سموه درعًا تذكاريًا بهذه المناسبة.حضر الحفل وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ومدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان, ومستشار سمو أمير منطقة القصيم إبراهيم الماجد, ومحافظ المذنب المكلف عبدالرحمن السعوي, ووكيل محافظة المذنب محمد الحبردي, وأهالي المحافظة, وأولياء الأمور.// انتهى //00:21ت م0333