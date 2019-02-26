حائل 20 جمادي الثاني 1440هـ الموافق 25 فبراير 2019م واسنيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، دشن وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ مساء اليوم فعاليات معرض " زواجك " في نسخته الثانية الذي يقام لمدة خمسة أيام في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات بمدينة حائلوفور وصوله لمقر المعرض كان في استقباله مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد ومدير عام مجموعة الروشن مشاري المشاريبعد ذلك تجول وكيل الإمارة المكلف داخل أرجاء المعرض الذي يشارك به " 110 " شركات وطنية متخصصة تستثمر في أكثر من " 40 " نشاطا متخصصا في توفير كل ما يحتاجه العريس والعروس تحت سقف واحد حيث قدم مدير معرض " زواجك " صالح المشاري شرحاً لكل ركن من أركان المعرض ، قبل أن يقام حفل خطابي بهذه المناسبة ، رحب خلاله مدير عام مجموعة الروشن مشاري بنصالح المشاري بالحضور ، مؤكداً أن المعرض هو الاول من نوعه على مستوى المملكة ويقام في نسخته الثانية ، مبيناً أن النسخة الأولى لاقت نجاحاً كبيراً ولله الحمد ، مبيناً أن فكرة المعرض تتلخص في ايجاد كل ما يحتاجه العروس والعريس تحت سقف واحد ، مؤكدا استقطاب اكثر من 110 شركات وطنية متخصصة لتستثمر في أنشطة متعددة تختص في هذا الشأن ، مشيراً إلى أن الكثير من الشركات المشاركة تعد من الشركات الأبرز في مدينة حائل ، منوهاً أن هناك فعاليات متعدده ستقام بصالة عرض مغلقة مخصصة فقط للسيدات وأبرزها عرض الأزياء .ونقل وكيل إمارة منطقة حائل المكلف عادل بن صالح آل الشيخ تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل لكافة المنظمين والمشاركين في فعاليات المعرض وكذلك الرعاة ، معرباً عن شكره للقائمين على تنظيم المعرض ، مبيناً أن ما شاهده من تنظيم رائع وتعدد وتنوع في الأركان سيساهم في تحقيق نجاح نوعي بإذن الله .وفي الختام كرم وكيل إمارة منطقة حائل المكلف الرعاة والمشاركين والمساهمين في نجاح المعرض وفعالياته المصاحبه ، كما كرم الأجنحة المتميزة في النسخة الأولى من المعرض .// انتهى //00:21ت م0334