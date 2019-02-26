بروكسل 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسوقّع المغرب وبلجيكا اليوم في بروكسل، على إعلان نوايا بشأن تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.ووقع على الإعلان من الجانب المغربي وزير العدل محمد أوجار، فيما مثّل الجانب البلجيكي وزير العدل كوين جينس.وكان وزير العدل المغربي أجرى مباحثات نظيره البلجيكي تركزت حول تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي، والإصلاحات التي تشهدها المملكة المغربية في مختلف المجالات.// انتهى //02:18ت م0337