نيويورك 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية اليوم على ارتفاع.وصعد مؤشر (داو جونز) الصناعي القياسي بمقدار 14ر16 نقطة، ما نسبته 2ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 95ر26091 نقطة، بينما ارتفع مؤشر (ستاندرد آند بورز 500) الأوسع نطاقًا بنسبة 1ر0 في المئة، ما يعادل 44ر3 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 11ر2796 نقطة.وحقق مؤشر (ناسداك) المجمع لأسهم التكنولوجيا ارتفاعًا بمقدار 92ر26 نقطة، ما نسبته 4ر0 في المئة، ليغلق عند مستوى 46ر7554 نقطة.// انتهى //02:26ت م0339