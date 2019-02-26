هافانا 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسصوّت الكوبيون بالموافقة على الدستور الجديد لكوبا.وأعلنت اللجنة الوطنية الانتخابية في كوبا اليوم أن 87 في المئة من الناخبين الكوبيين وافقوا على دستور جديد للبلاد، مضيفةً أن أكثر من 8ر7 مليون ناخب شاركوا في الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي، إذ صوت ستة ملايين و816 ألفًا و169 ناخبًا لصالحه، مقابل 706 آلاف و400 ناخب ضده، في حين أبطل نحو 4 في المئة من الناخبين أصواتهم.ويقر النص الجديد للدستور الحق في الملكية الخاصة ودور الأسواق وأهمية الاستثمار الأجنبي، وتحديد شخص من يشغل منصب رئيس الوزراء ويجعل الفترات الرئاسية قاصرة على فترتين فقط، حيث كانت غير محدودة في السابق.// انتهى //04:03ت م0341