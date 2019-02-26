كيشينيوف 20 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 25 فبراير 2019 م واسفاز الحزب الاشتراكي في الانتخابات البرلمانية في مولدوفا بعد فرز جميع الأصوات.وأفادت لجنة الانتخابات المركزية المولدوفية، اليوم، بأن الحزب الاشتراكي حصل على 35 مقعدًا في البرلمان، فيما حصل الحزب الديموقراطي على 30 مقعدًا وكتلة الاتحاد من أجل الديمقراطية (أكوم) على 26 مقعدًا، بعد فرز جميع الأصوات المعبر عنها خلال الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد.وأوضحت أن الحزب الاشتراكي حصل على 31.15 في المئة من الأصوات بواقع 441 ألف و236 صوتًا، بينما حصل الحزب الديمقراطي، الذي يقود الحكومة، على 23.62 في المئة بـ 334 ألفًا و544 صوتًا، في حين جاءت كتلة الاتحاد من أجل الديمقراطية (أكوم) في المرتبة الثالثة، وحصلت على 26.66 في المئة من الأصوات بواقع 180 ألف و380 صوتًا، بينما تمكّن حزب (شور) من ولوج البرلمان بعد حصوله على 8.4 في المئة من الأصوات ما يعادل 117 ألفًا و774 صوتًا.// انتهى //05:34ت م0342