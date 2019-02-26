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الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يلتقي أمير الكويت وملك البحرين
خادم الحرمين يلتقي المستشارة الألمانية ورئيس قبرص.. ورئيسي وزراء بلجيكا والتشيك
خادم الحرمين يصل إلى الرياض بعد ترؤسه وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية
الملك سلمان يبعث برقية شكر للرئيس المصري
خالد الفيصل يتابع إنشاء مصنع عين العزيزية
أمير الرياض يستقبل سفير كازاخستان.. ويقر «سياحية الخرج»
فيصل بن سلمان يرعى تخريج طلاب «الإسلامية»
سعود بن نايف يترأس مجلس المنطقة ويستقبل الخالدي
أمير الجوف يكرّم الزيدان لإسهامه في العثور على طفل مفقود
فيصل بن خالد يطلع على أعمال إدارة المجاهدين بـ«الشمالية»
بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لمخططات بمكة
الأمير خالد بن سلمان ملتقيا أمير جازان بالنيابة: حدودنا خط أحمر
نائب وزير الدفاع: دعم القيادة لحماة الثغور غير مستغرب
وزير الداخلية يشكر القيادة لمكافأتها العسكريين في الحد الجنوبي
«إغاثي الملك سلمان» يعالج 4,112 لاجئاً سورياً.. ويوزع 1,700 كرتون تمر في المكلا
مبادرة سعودية لمساعدة العراق طبياً
إعلان شرم الشيخ العربي الأوروبي يؤكد تعزيز التعاون الإقليمي
الحوثيون يُفشلون إعادة الانتشار مجدداً
محكمة باكستانية ترفض الإفراج عن شريف
اليابان ترفض تأجيل نقل القاعدة الأميركية بأوكيناوا
بريطانيا تحظر حزب الله اللبناني وتضعه على قائمة الإرهاب
ارتفاع شعبية ماكرون وتراجع "السترات الصفراء"
واشنطن تشكك في نزع نووي بيونغ يانغ
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