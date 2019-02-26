الرياض 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يلتقي أمير الكويت وملك البحرينخادم الحرمين يلتقي المستشارة الألمانية ورئيس قبرص.. ورئيسي وزراء بلجيكا والتشيكخادم الحرمين يصل إلى الرياض بعد ترؤسه وفد المملكة في القمة العربية الأوروبيةالملك سلمان يبعث برقية شكر للرئيس المصريخالد الفيصل يتابع إنشاء مصنع عين العزيزيةأمير الرياض يستقبل سفير كازاخستان.. ويقر «سياحية الخرج»فيصل بن سلمان يرعى تخريج طلاب «الإسلامية»سعود بن نايف يترأس مجلس المنطقة ويستقبل الخالديأمير الجوف يكرّم الزيدان لإسهامه في العثور على طفل مفقودفيصل بن خالد يطلع على أعمال إدارة المجاهدين بـ«الشمالية»بدر بن سلطان يعتمد المسميات الجديدة لمخططات بمكةالأمير خالد بن سلمان ملتقيا أمير جازان بالنيابة: حدودنا خط أحمرنائب وزير الدفاع: دعم القيادة لحماة الثغور غير مستغربوزير الداخلية يشكر القيادة لمكافأتها العسكريين في الحد الجنوبي«إغاثي الملك سلمان» يعالج 4,112 لاجئاً سورياً.. ويوزع 1,700 كرتون تمر في المكلامبادرة سعودية لمساعدة العراق طبياًإعلان شرم الشيخ العربي الأوروبي يؤكد تعزيز التعاون الإقليميالحوثيون يُفشلون إعادة الانتشار مجدداًمحكمة باكستانية ترفض الإفراج عن شريفاليابان ترفض تأجيل نقل القاعدة الأميركية بأوكيناوابريطانيا تحظر حزب الله اللبناني وتضعه على قائمة الإرهابارتفاع شعبية ماكرون وتراجع "السترات الصفراء"واشنطن تشكك في نزع نووي بيونغ يانغ//يتبع//06:18ت م0003