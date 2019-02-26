بدورها، كتبت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (القمة الأولى): نجحت القمة العربية الأوروبية الأولى، التي خُتمت أعمالها أمس في مدينة شرم الشيخ المصرية، في تهيئة المناخ الملائم، ووضع الأسس والقواعد، التي تسهل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية، واستثمار الإمكانات المتاحة، التي يتمتع بها كل جانب، في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود.ورأت أن القمة نجحت قبل أن تعقد، لا لسبب سوى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- كان في مقدمة 24 زعيماً ومسؤولاً عربياً وأوروبياً حرصوا على حضور المناسبة الفريدة، فضلاً عن انطلاق هذه القمة في مصر التي بدأت تستعيد دورها العربي والإقليمي، وتسعى اليوم للنهوض باقتصادها، وتعول على التحالفات والشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي.وأوضحت رغم أن القمة فتحت ملفات سياسية واقتصادية كثيرة مهمة ومعقدة، إلا أنها سخّرت الملفات السياسية في خدمة الاقتصاد، ويشير إلى ذلك الشعار الذي انطلقت تحته الفعاليات، وهو "الاستثمار في الاستقرار"، ولذلك ركزت كلمات القادة على أهمية نبذ العنف، ومحاربة الإرهاب، والبحث عن آليات جديدة وحديثة للتعاون والشراكة، للوصول إلى الانتعاش الاقتصادي المأمول.وأكدت وجود المملكة في القمة لفت أنظار العالم، وأصغت وسائل الإعلام الدولية جيداً للكلمة التي ألقاها -يحفظه الله- وشدد فيها على أهمية التحالف والشراكة بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي، ولكنه -يحفظه الله- اشترط محاربة الإرهاب الإيراني، ودعا إلى موقف دولي، للحد من تصرفات طهران، وتدخلها السافر في الشؤون العربية، وهو ما ينعكس "إيجاباً" على المشهد الاقتصادي في المنطقة.واختتمت بالقول: المملكة تعول على التحالف الاقتصادي مع دول الاتحاد الأوروبي في المرحلة المقبلة، لدعم رؤية 2030، وتحقيق أهدافها العامة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ومن هذا المنطلق، كانت جولة سمو ولي العهد الآسيوية الأسبوع الماضي، وشملت باكستان، والهند فالصين، وكانت جولة سياسية اقتصادية، شهدت عدداً من التحالفات الاقتصادية والاتفاقات، في إشارة جلية على أن المملكة تواصل خطط النمو والازدهار على كل الصُعد، بالاعتماد على التحالفات الاستراتيجية مع أقوى وأكبر القوى الاقتصادية في العالم، وهو ما يبشر بالخير الوفير للمملكة والمنطقة العربية مستقبلاً.// يتبع //06:19ت م0005