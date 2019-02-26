صامطة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واستنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة غدًا، محاضرة تقنية بعنوان " مقدمة في الأمن السيبراني"، يلقيها علي النجمي ، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.وتعقد الكلية في اليوم نفسه، دورة تدريبية تطويرية نسائية بعنوان " اصنعي مشروعك " تقدمها المدربة منى بنت سالم الفيفي.وتأتي المحاضرة والدورة التدريبية ضمن فعاليات " ملتقى صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.// انتهى //06:43ت م0007