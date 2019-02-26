ثقافي / " مقدمة في الأمن السيبراني " محاضرة بالكلية التقنية بصامطة غدًا
الثلاثاء 1440/6/21 هـ الموافق 2019/02/26 م واس
صامطة 21 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 26 فبراير 2019 م واس
تنظم الكلية التقنية بمحافظة صامطة غدًا، محاضرة تقنية بعنوان " مقدمة في الأمن السيبراني"، يلقيها علي النجمي ، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.
وتعقد الكلية في اليوم نفسه، دورة تدريبية تطويرية نسائية بعنوان " اصنعي مشروعك " تقدمها المدربة منى بنت سالم الفيفي.
وتأتي المحاضرة والدورة التدريبية ضمن فعاليات " ملتقى صامطة التقني"، الذي تنفذه الكلية حاليًا.
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